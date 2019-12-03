Венгрия попросила РФ помочь в защите меньшинств в Украине, – СМИ
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что просьба Национального собрания Венгрии касается изучения национальными меньшинствами в Украине родного языка
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии направил в Государственную Думу РФ просьбу объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств" в Украине.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, просьба Национального собрания Венгрии касается, прежде всего, изучения национальными меньшинствами в Украине родного языка.
"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", – заявил Володин.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Он также призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.
- Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.
- МИД Украины вручил послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста за его слова о автономии венгерской нацменшины в Украине.