Лидеры стран НАТО подписали декларацию: Россия объявлена угрозой

В декларации отмечается, что НАТО является оборонным альянсом и не представляет угрозы ни для одной страны

По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности, однако на них нужно реагировать взвешенно.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Помимо российской угрозы, страны НАТО обеспокоены ростом терроризма, нерегулярной миграцией, кибер- и гибридными угрозами.

Документ опубликован на сайте Альянса.

"Мы как Альянс сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нерегулярной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами", – говорится в документе.

В декларации отмечается, что НАТО является оборонным альянсом и не представляет угрозы ни для одной страны, однако готово отвечать на любые угрозы.

"Мы приняли решение о повышении готовности наших сил реагировать на любую угрозу в любое время с любого направления", – заявили в НАТО.

В заявлении стран-членов Альянса также подчеркивается, что НАТО будет оставаться ядерным союзом до тех пор, пока существует ядерное оружие.

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению, учитывая преобладающую среду безопасности. Союзники твердо обязаны в полной мере выполнять Договор о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, в частности ядерном разоружении, нераспространении и мирном использовании ядерной энергии. Мы остаемся открытыми к диалогу и к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволят", – говорится в документе.

Кроме того, НАТО признало рост влияния Китая.

"Мы признаем, что возрастающее влияние Китая и его международная политика создают как возможности, так и проблемы, которые нам нужно решать вместе как Альянсу", – считают в Альянсе.

Также члены НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей.

"Мы привержены политики открытых дверей НАТО, которая укрепляет Альянс и приносит безопасность миллионам европейцев. Северная Македония сегодня здесь с нами и вскоре станет нашим новым союзником", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что следующая встреча лидеров стран-членов НАТО состоится в 2021 году.

Как ранее писал Фокус:

В Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры за закрытыми дверьми с президентом США Дональдом Трампом.