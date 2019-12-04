Джонсон и Трамп провели закрытую встречу перед саммитом НАТО

Лидеры обсудили вопросы объединения Альянса

В Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры за закрытыми дверьми с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

"Премьер-министр (Джонсон - ред.) встретился с президентом Трампом вечером на Даунинг-стрит", – заявил представитель британского правительства.

Встреча Джонсона и Трампа прошла в преддверии саммита НАТО. Тема объединения Альянса стала ключевой во время встречи двух лидеров.

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По данным СМИ, Джонсон не хочет слишком афишировать контакты с Трампом, который непопулярен в Великобритании. Предполагается, что тесная дружба с президентом США может негативно сказаться на предвыборной кампании Джонсона.

В свою очередь, Трамп заявлял, что не собирается вмешиваться во всеобщие выборы в Британии, но все же поддержал Бориса Джонсона и предстоящий Brexit.

"Я останусь в стороне (выборов - ред.), но Борис (Джонсон - ред.) очень компетентный, и я думаю, что он сделает доброе дело", – добавил Трамп.

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