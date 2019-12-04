Дуда: Россия – не враг, она "не напала на Альянс"

Польский лидер Анджей Дуда на пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Лондоне заявил, что у Польши нет оснований называть врагом Российскую Федерацию, несмотря на то, что отдельные ее действия неприемлемы.

Об этом сообщает Европейская правда.

Президент Польши, по сути, поддержал позицию французского коллеги Эммануэля Макрона, сказав, что считает неприемлемым принимать термин "враг" по отношению к России.

"Нет врагов. НАТО никто не атакует! А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в отношении какого-либо государства", – сказал польский лидер.

Дуда в то же время отметил, что агрессия со стороны РФ против Украины для НАТО и для Польши является неприемлемой.

"Россия – это государство-сосед. И хотя мы осуждаем действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению", – добавил президент Польши.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности.