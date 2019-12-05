Беларусь не войдет в состав "братской России", – Лукашенко

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства. Об этом сообщает БелТА.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусы не собираются "сдавать независимость и суверенитет страны".

"Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", – подчеркнул президент Беларуси.

Белорусский лидер также добавил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. При этом он подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.

Он рассказал, что сейчас идет работа над программой действий по углублению интеграции двух стран в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениям по "чувствительным для обеих сторон вопросам".

Лукашенко также акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сомневается в целесообразности союза с Россией.