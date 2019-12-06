Блумберг поддержал идею импичмента Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил в интервью CBS News, что президент Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту.

Он отметил, что не сразу пришел к такому мнению.

"Думаете ли Вы, что Трамп должен быть подвергнут импичменту?", – спросила у Блумберга журналистка.

"Я думаю, что это очень серьезная вещь, и я был раньше против этого (импичмента), но после просмотра всех доказательств я думаю, что да. Печально, но да", – ответил он.

Когда у него спросили, что больше всего его беспокоит в Трампе, Блумберг ответил, что глава Белого дома не понимает, что является выборным должностным лицом.

"Он, кажется, не понимает, что является выборным должностным лицом, чья работа заключается в том, чтобы работать для общества, а не для себя", – подчеркнул Блумберг.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг 24 ноября официально объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии.