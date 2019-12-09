Шаман Габышев с двумя сподвижниками и лайками во второй раз отправился изгонять Путина

Якутский шаман Александр Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять Путина".

Об этом пишет издание Сибирь.Реалии.

Вместе с Габышевым в столицу РФ идут двое его сподвижников – Алексей и Кирилл. Участники похода взяли с собой четырех лаек.

Решение отправится в поход шаман принял после "общения с духами".

По словам координатора правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, после первого похода обвинение шаману не предъявили, а мера в виде подписки о невыезде прекратилась.

Это же подтвердила и адвокат Габышева Ольга Тимофеева.

Сейчас в Якутске мороз -44 градуса.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября якутского шамана Александра Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали около 6 утра по местному времени на стоянке в Бурятии.

По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.

Позже в Бурятии местные жители вышли на акцию протеста против местных выборов и также потребовали освободить задержанных сторонников якутского шамана. Акцию разогнали силовики.