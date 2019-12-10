В Мюнхене умер Юрий Лужков, – СМИ

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении Лужкова

"Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", – сказал собеседник агентства.

По данным российского телеканала РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник города Мюнхен в Германии.

Лужков родился в 1936 году в Москве. С 1992 года он был мэром столицы.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2010 году Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку в связи "с утратой доверия".