В Мюнхене умер Юрий Лужков, – СМИ
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении Лужкова
"Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", – сказал собеседник агентства.
По данным российского телеканала РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник города Мюнхен в Германии.
Лужков родился в 1936 году в Москве. С 1992 года он был мэром столицы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2010 году Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку в связи "с утратой доверия".
- В том же году Юрий Лужков говорил, что экономический союз, который могут сформировать Россия, Украина, Беларусь и Казахстан, будет работать лучше, чем Евросоюз.