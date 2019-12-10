Трамп сегодня примет Лаврова в Белом доме, – The Hill

Президент США Дональд Трамп сегодня встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить состояние американо-российских отношений. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома.

“Президент Трамп встретится с госсекретарем Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник для обсуждения состояния двусторонних отношений”, – сказал собеседник издания.

Ранее планировалось, что Лавров встретится с Помпео для обсуждения “ряда двусторонних и региональных вопросов”.

Издание отмечает, что Трамп уже давно выражал готовность улучшить отношения с Москвой на фоне напряженности из-за российского вмешательства в президентские выборы, агрессию на востоке Украины, разногласий по вопросам контроля над вооружениями и других проблем.

В ноябре американский лидер заявил, что он рассматривал предложение президента РФ Путина посетить военный парад в России, приуроченный к годовщине празднования победы над Германией во Второй мировой войне. Позже Трамп сообщил, что визит вряд ли состоиться, в связи с разгаром предвыборного сезона.

Отмечается, что прошлый визит Лаврова был в 2017 году. После того визита американские СМИ сообщили, что во время встречи Трампа с Лавровым и тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме Трамп поделился с россиянами секретной информацией.

Как ранее сообщал Фокус:

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Россия сохраняют кардинально разные взгляды на способы достижения мира в Украине.