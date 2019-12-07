Помпео обсудит с Лавровым Украину
2019-12-07 12:55:39
После саммита в Париже
Американский государственный секретарь Майк Помпео проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после "нормандского саммита" в Париже.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.
По словам двух собеседников издания, во вторник, 10 декабря, у Помпео запланированы переговоры с Лавровым, а потом – совместная пресс-конференция.
Ранее о поездке Лаврова в США писал российский ТАСС.
В последний раз Лавров посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому).
- В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
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