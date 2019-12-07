Помпео обсудит с Лавровым Украину

После саммита в Париже

Американский государственный секретарь Майк Помпео проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после "нормандского саммита" в Париже.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам двух собеседников издания, во вторник, 10 декабря, у Помпео запланированы переговоры с Лавровым, а потом – совместная пресс-конференция.

Ранее о поездке Лаврова в США писал российский ТАСС.

В последний раз Лавров посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года.

Как ранее сообщал Фокус: