Всего три часа на "Нормандский саммит". Берлин обнародовал расписание
2019-12-06 14:53:29
С октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в мирном процессе
Встреча лидеров "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому). Об этом сказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщил Укринформ.
Совместная пресс-конференция запланирована на 19 часов.
Перед заседанием "четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эти встречи не будут долгими - по полчаса. Первым собеседником канцлера станет Путин.
По словам Деммер, в Берлине надеются, что результатом первого за три года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".
Она отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика", и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.
Как ранее сообщал Фокус:
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- В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.