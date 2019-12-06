Всего три часа на "Нормандский саммит". Берлин обнародовал расписание

С октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в мирном процессе

Встреча лидеров "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому). Об этом сказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщил Укринформ.

Совместная пресс-конференция запланирована на 19 часов.

Перед заседанием "четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эти встречи не будут долгими - по полчаса. Первым собеседником канцлера станет Путин.

По словам Деммер, в Берлине надеются, что результатом первого за три года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".

Она отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика", и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

Как ранее сообщал Фокус: