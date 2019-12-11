Сегодня на российском канале ТНТ выходит первая серия "Слуги народа"
Сегодня вечером, в 19:00, на российском телеканале ТНТ выйдет первая серия "Слуги народа".
Главную роль – президента Украины Голобородько – в сериале сыграл нынешний глава Украины Владимир Зеленский.
Первый сезон вышел 16 ноября 2015 года, последний, третий – 27 марта 2019 года.
Сериал стал лауреатом кинопремий WorldFest Remi Award и World Media Festival. Номинирован на Национальную телевизионную премию "Телетриумф 2018".
Права на показ сериала купила таже американская компания Netflix.
"ТНТ" – российский федеральный телеканал. По состоянию на 2018 год занимал шестое место по популярности среди всех ТК РФ.
Создан в 1997 году, c 2001 года входит в "Газпром-Медиа Холдинг".
Как ранее сообщал Фокус:
- Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.
- В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.