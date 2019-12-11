Предвыборная гонка от демократов: лидирует Байден, Блумберг – в первой пятерке

Согласно опросам, национальные рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии возглавляет бывший вице-президент Джо Байден. В первую пятерку также попадает экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Об этом сообщает USA Today.

"По результатам опроса Квинипекского университета, опубликованного во вторник, за Байдена готовы проголосовать 29% сторонников. Следующим ближайшим кандидатом является сенатор Берни Сандерс, которого поддерживают 17%, за ним идет сенатор Элизабет Уоррен (15%)", – говорится в сообщении.

За Блумберга готовы проголосовать 5% сторонников демократов и тех, кто поддерживает Демократическую партию, что является пятым результатом.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря с участием 1553 зарегистрированных избирателей. Существует погрешность плюс-минус 2,5 %.

Кроме того, по данным опроса Монмунтского университета, за Байдена могут проголосовать 26% сторонников, за Сандерса – 21%.

Опрос в Монмунте проводился с 4 по 8 декабря методом случайной выборки. Были опрошены 903 американца старше 18 лет. Погрешность составляет 3,4%.

Для 76-летнего Байдена участие в президентских выборах 2020 года может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру через три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь начал борьбу за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.

Как ранее сообщал Фокус:

25 апреля Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг 24 ноября официально объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии.

Согласно первому соцопросу, Байден опережал Трампа на шесть процентных пунктов.

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал клоуном действующего президента Дональда Трампа.