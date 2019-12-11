Путин не будет смотреть "Слугу народа" на ТНТ. Времени нет, – Песков

Президент РФ Владимир Путин вряд ли смотрел и будет смотреть сериал "Слуга народа" с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По словам Пескова, проблема в нехватке времени: "Я не думаю, он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет".

Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сам показ сериала на российском канале – разрешения Кремля для его показа не требовалось.

"ТНТ - это частный канал, во-первых, он никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно", – добавил Песков.

Сегодня, в 19:00, на ТНТ покажут первую серию "Слуги народа".

По состоянию на 2018 год ТНТ занимал шестое место по популярности среди всех ТК РФ. Создан в 1997 году, c 2001 года входит в "Газпром-Медиа Холдинг".

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.