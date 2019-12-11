"Фантазии пьяного человека". Сурков ответил Авакову на слова о "сдавших нервах" делегации РФ

Помощник президента РФ Владислав Сурков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответили главе МВД Украины Арсену Авакову, который заявил, что у представителя российской делегации Суркова сдали нервы во время переговоров в Париже.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" в среду, 11 декабря.

В частности, Сурков просит не верить Авакову.

"Не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного", – сказал Сурков.

"Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его – цитирую – "близко НЕ подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению", – заявил Сурков.

Кроме того, помощник Путина назвал переговоры в Париже "ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными, скорее, долгими".

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также опроверг высказывание Авакова, заявившего, что Сурков "психанул" во время обсуждения вопроса разведения войск на Донбассе. Слова Пескова приводятся в Twitter-аккаунте "Коммерсантъ FM".

"Такого не было", – сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

По мнению Авакова, на переговорах в Париже представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно. "У господина Суркова сдали нервы и он кричал: "Мы так не договаривались", – говорит Аваков. Реакция Суркова была вызвана позицией Украины по разведению сил.