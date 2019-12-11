Российский телеканал вырезал из сериала "Слуга народа" шутку о Путине

Российский телеканал "ТНТ" вырезал из украинского сериала "Слуга народа" шутку о президенте РФ.

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

По данным СМИ, из первой же серии сериала исчезла шутка о Владимире Путине.

Напомним, главную роль в сериале несколько лет назад исполнил Владимир Зеленский.

По сюжету телефильма, новый президент Украины, типичный школьный учитель Голобородько, приходит покупать себе брендовые часы и костюм. Помощник подсказывает ему, что президент РФ Путин носит часы швейцарской торговой марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). Герой Зеленского в ответ удивляется: "Путин – "хубло"?" При показе сериала на ТНТ эту сценку вырезали. При этом, склейка на месте этой части сериала была заметна.

Telegram-канал о российских медиа "Планерка" уточняет, что шутку вырезали только из версии, которую показали в Москве. В регионах россияне якобы смогли ее увидеть без цензуры.

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.

В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.