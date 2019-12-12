Десяткам обвинительниц Вайнштейна выплатят 25 миллионов долларов. Но это еще не конец

В США более 30 женщинам, обвинившим голливудского киномагната Харви Вайнштейна в домогательствах, выплатят 25 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.

По десяткам гражданских исков против кинопродюсера Вайнштейна было достигнуто соглашение о выплате денежной компенсации. Таким образом, если "мировая" будет одобрена окончательно, то это положит конец большинству исков против Вайнштейна.

Сделка была достигнута с предполагаемыми жертвами кинопродюсера из США, Канады, Великобритании и Ирландии. На данный момент предложение ожидает одобрения со стороны судов и отдельных лиц, вовлеченных в судебное разбирательство.

Если сделка будет одобрена, компенсацию обвинительницам выплатят страховые компании, обслуживающие The Weinstein Company. Сам же подозреваемый не заплатит ни копейки. Некоторые из предполагаемых жертв уже высказали свое негодование по этому поводу.

Но ожидаемое урегулирование по многочисленным гражданским искам не является концом правовых трудной для Вайнштейна. Так, 6 января должно начаться уголовное судопроизводство против кинопродюсера с отбора присяжных в манхэттенском суде.

Уголовные обвинения против Вайнштейна включают в себя предполагаемое изнасилование женщины в 2013 году и насильственный оральный секс с женщиной в 2006 году. Вайнштейн отвергает все обвинения.

Также в августе кинопродюсер был обвинен в еще двух случаях сексуального насилия. Третья предполагаемая жертва будет давать лишь показания, так как инцидент произошел в 1993 году и срок ее дела истек. Прокуроры считают, что ее показания помогут лучше продемонстрировать "образец поведения" Вайнштейна.

Ранее Вайнштейн был освобожден под залог в размере 1 млн долларов, но позже размер суммы был повышен до 5 млн долларов. Обвинение заподозрило кинопродюсера в подделке данных его электронного браслета. Адвокаты подозреваемого утверждают, что всему виной "технический сбой" в работе браслета.

Как ранее сообщал Фокус: