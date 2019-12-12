Ремонт пошел не по плану. "Адмирал Кузнецов" все еще горит, пожарные борются за живучесть корабля
Пожар на российском авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов" локализован, но еще не потушен. По последним данным, госпитализированы 11 человек, 6 из них находятся в реанимации. Судьба еще троих остается неизвестной, сообщает ТАСС.
К тушению подключили дополнительные силы, в том числе пожарный катер Северного флота. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что ситуация с пожаром остается "достаточно серьезной", продолжается тушение и борьба за живучесть корабля.
По данным другого источника, сроки ремонта авианосца сдвинутся как минимум на полгода из-за пожара в энергоотсеке.
"Естественно, сроки сдвинутся, если энергоотсек горит. Чтобы энергоотсек отремонтировать, понадобится минимум полгода, плюс ещё полгода чтобы достать материалы, кабели разного сечения, разной номенклатуры. На складах этого, скорее всего, нет уже давным-давно, понадобится лишних полгода точно", – сказал он.
По его словам, дизельные отсеки обеспечивают резервное питание корабля, без которого крейсер будет небоеспособен. Если подтвердится, что в отсеке горят и электрокабели, их также придется перетягивать, а это означает "очень большие затраты".
"Адмирал Кузнецов" на заводе "Звездочка" в Мурманске находится на ремонте с весны 2018 года. Ремонт и модернизация корабля должны были завершиться в 2022 году.
Сегодня во время сварочных работы в энергоотсеке произошел пожар.
Напомним, "Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории. "Адмирал Кузнецов" возглавил антирейтинг и оказался единственным из списка, все еще стоящим на вооружении. Он был спроектирован в 1983 году, но из-за недостатка финансирования после краха СССР был спущен на воду лишь в 1995 году. В 1996 году произошла первая авария, которая отправила корабль в ремонт до 1998 года.
В 2017 году тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" кораблем позора.
Заявление министра было сделано после того, как российский авианосец выдвинулся к берегам Сирии. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца повалил густой, черный дым, что вызвало целый ряд насмешек над российской военной техникой.
Как ранее сообщал Фокус:
- В РФ строительство нового авианосца оценили в 400 млрд рублей, но в правительстве сейчас не готовы выделить такую сумму.
- В России решили построить собственные вертолетоносцы, корабли – аналоги французских "Мистралей". Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи.