Трамп возмутился отсутствием помощи Украине со стороны Европы

Президент США Дональд Трамп недоумевает относительно отсутствия, по его мнению, достойной помощи Украине со стороны Европы. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" – написал Трамп.

Он также отметил, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на фальшивых слушаниях".

Трамп неоднократно заявлял о том, США делают для Украины намного больше, чем Европа.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп в ноябре заявил, что, оказывая помощь украинскому народу, он хочет быть уверенным в ее правильном распределении.