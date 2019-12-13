Песков: Кремль не имеет отношения к исчезновению из эфира сериала "Слуга народа"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы РФ не влияла на снятие с российского эфира украинского сериала "Слуга народа". Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля сказал, что власть не причастна к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала.
"Эта тема не имеет отношения к администрации президента. Мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику. Что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос", – заверил Песков.
Он добавил, что сериал вообще-то давно доступен на разных платформах. А вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из первой серии шутку о Путине, Песков перенаправил в редакцию телеканала.
Пресс-секретарь президента РФ также ответил, считает ли он, что на российском телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что о Путине запрещено шутить в эфире.
"На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую – тоже отрицательный", – коротко сказал чиновник.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 декабря на российском телеканале ТНТ стартовал показ сериала "Слуга народа".
- Спустя сутки российский телеканал ТНТ снял с эфира показ сериала.
- Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.
- В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент вряд ли будет смотреть сериал.