Песков: Кремль не имеет отношения к исчезновению из эфира сериала "Слуга народа"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы РФ не влияла на снятие с российского эфира украинского сериала "Слуга народа". Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля сказал, что власть не причастна к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала.

"Эта тема не имеет отношения к администрации президента. Мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику. Что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос", – заверил Песков.

Он добавил, что сериал вообще-то давно доступен на разных платформах. А вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из первой серии шутку о Путине, Песков перенаправил в редакцию телеканала.

Пресс-секретарь президента РФ также ответил, считает ли он, что на российском телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что о Путине запрещено шутить в эфире.

"На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую – тоже отрицательный", – коротко сказал чиновник.

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.

В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.