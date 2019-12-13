Трамп сделал шаг к приостановке торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал документ, отменяющий некоторые пошлины с Китаем, а Пекин увеличит закупки сельскохозяйственных товаров США. Об этом сообщает ВВС.

После того, как страны начали заключать торговые сделки, азиатские и американские фондовые рынки пошли вверх. Так, японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,3%, а гонконгский Hang Seng - на 2%. Shanghai Composite прибавил 1,2%. Американские рынки также укрепились с S&P 500 и Nasdaq, закрывшись на новых рекордных максимумах.

"Это хорошая отправная точка", – заявил исполнительный вице-президент и глава отдела международных торговых отношений США Мирон Бриллиант.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что США и Китай "очень" близки к соглашению.

"Они хотят этого, и мы тоже", – написал Трамп.

Правда, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Дженнифер Хиллман заявила о том, что подписанный документ нельзя назвать торговым соглашением.

"Это соглашение о купле-продаже, которое практически ничего не делает для решения существенных проблем США (и остального мира) с торговой практикой Китая", – заявила Хиллман.

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