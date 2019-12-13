Трамп сделал шаг к приостановке торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп подписал документ, отменяющий некоторые пошлины с Китаем, а Пекин увеличит закупки сельскохозяйственных товаров США. Об этом сообщает ВВС.
После того, как страны начали заключать торговые сделки, азиатские и американские фондовые рынки пошли вверх. Так, японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,3%, а гонконгский Hang Seng - на 2%. Shanghai Composite прибавил 1,2%. Американские рынки также укрепились с S&P 500 и Nasdaq, закрывшись на новых рекордных максимумах.
"Это хорошая отправная точка", – заявил исполнительный вице-президент и глава отдела международных торговых отношений США Мирон Бриллиант.
Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что США и Китай "очень" близки к соглашению.
"Они хотят этого, и мы тоже", – написал Трамп.
Правда, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Дженнифер Хиллман заявила о том, что подписанный документ нельзя назвать торговым соглашением.
"Это соглашение о купле-продаже, которое практически ничего не делает для решения существенных проблем США (и остального мира) с торговой практикой Китая", – заявила Хиллман.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пекин с 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около $ 60 млрд.
- Позже Вашингтон отложил введение новых пошлин на китайские товары до декабря. Также отдельные виды продукции были исключены из списка из соображений национальной безопасности.
- Китай с 1 сентября и 15 декабря вводит дополнительные пошлины в 10% и 5% на американские товары на $75 миллиардов.
- Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по завершению саммита G7 во Франции заявил, что США и Китай решили возобновить торговые переговоры относительно снижения пошлин.
- Позже Китай и США согласились на поэтапную отмену дополнительных пошлин. Процесс будет запущен после подписания соглашения лидерами стран.