Партия Джонсона победила на досрочных выборах в Великобритании

В Великобритании Консервативная партия победила на досрочных парламентских выборах, проведя в нижнюю палату 365 депутатов.

Об этом говорят окончательные результаты подсчета голосов во всех 650 избирательных округах, сообщает ВВС.

Отмечается, что партия получила на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года. Кроме того, это – лучший результат консерваторов с 1987 года, когда "тори" победили на выборах под управлением Маргарет Тэтчер.

Основным предвыборным обещанием лидера консерваторов, премьер-министра Бориса Джонсона было вывести страну из состава ЕС к 31 января 2020 года, и теперь ни одна из оппозиционных партий не сможет помешать ему достичь этой цели. При этом, для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест.

Второй стала оппозиционная Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина, которая получила 203 места в парламенте

Третье место по числу депутатов в Палате общин занимает Шотландская национальная партия (48).

Явка на выборах составила 67,5%, что на 1,5% ниже, чем на выборах 2017 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата общин британского парламента проголосовала за проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Джонсон надеется с помощью парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.