Boeing приостановит выпуск самолетов модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год", – заявили в компании.

В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.

Кроме того, снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов.

"Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок", – добавили в корпорации.

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