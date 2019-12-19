The Economist назвал Узбекистан "Страной года"-2019

Британский журнал The Economist назвал Узбекистан "Страной года" в 2019 году. Об этом сообщается в свежем рейтинге журнала.

Издание ежегодно награждает страны, которые по мнению редакции, достигают наибольшего прогресса в вопросах демократии. Так, в критерии отбора не входят финансовые факторы, влияющие на страну.

В рейтинге говорится, что еще три года назад Узбекистан был закрытым обществом, сталкивающимся с чрезвычайной жестокостью и некомпетентностью.

По данным журнала, после увольнения главы Службы государственной безопасности в 2018 году в стране начались реформы, которые усилились в этом году.

Правительство Узбекистана в значительной степени искоренило принудительный труд. Также была закрыта печально известная специализированная колония Жаслык, которая прославилась жестоким обращением и пытками по отношению к заключенным.

Также был разрешен въезд в страну иностранным журналистам, а чиновникам запрещено оказывать давление на бизнес.

За последние годы на государственных границах открылось больше пунктов пересечения, что помогло воссоединиться многим семьям.

Руководство страны также начало приглашать иностранных экспертов для помощи в восстановлении национальной экономики.

The Economist подчеркивает, что Узбекистану предстоит еще долгий путь, но в 2019 года ни одна другая страна не смогла продвинуться так сильно.

Как ранее сообщал Фокус: