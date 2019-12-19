Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, есть убитые (обновлено)

Неизвестный открыл стрельбу из автомата в центре Москвы — у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает Газета.Ru.

Как пишет издание, по информации Telegram-канала 112, в результате погибли три сотрудника Федеральной службы охраны. По неподтвержденным данным, ранения также получили двое сотрудников ФСБ.

Сообщается, что трое злоумышленников открыли огонь в здании приемной ФСБ. Вскоре двое из них были ликвидированы правоохранителями, третий забаррикадировался и ведет прицельный огонь.

Близлежащие улицы оцеплены — силовики работают на парковке рядом со зданием ведомства. В городе введен план "Сирена". На место стрельбы вызваны Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) и сотрудники Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ.

Издание пишет, что, несмотря на стрельбу в центре города, посетители близлежащих кафе ведут себя спокойно и даже весело: через окна снимают правоохранителей с автоматами на телефон и в шутку говорят, что администрация заведения должна сделать им скидку.

Очевидцы сообщают, что на улице слышны автоматные очереди.

В связи с чрезвычайной ситуацией центр Москвы перекрыт, в том числе движение по улице Большая Лубянка. В столице воют сирены, очевидцы убегают при звуках стрельбы. Пассажиров высаживают из общественного транспорта на подъездах к Лубянке.

На этот момент пресс-служба ФСБ сообщила, что подозреваемый в стрельбе на Лубянке ликвидирован.

18.39 Обновлено:

Пока нет точных данных о пострадавших и погибших. Агентство "Москва" сообщает, что в перестрелке погибли двое: сотрудник ФСО и один из нападавших стрелков.

По другой версии, в нападении участвовали двое или трое человек, все они ликвидированы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Мариуполе мужчина 10 октября открыл стрельбу по прохожим.

В Киеве 12 декабря, в ресторане "Баку" по ул. Антоновича, 88 посетители открыли огонь. В столице был введен оперативный план "Сирена".