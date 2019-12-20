Британский парламент поддержал план Джонсона по выходу из ЕС 31 января

Парламент Великобритании поддержал законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о Brexit 31 января. Об этом сообщает ВВС.

За документ проголосовали 358 парламентариев, против – 234. Документ также запрещает продление переходного периода, в течение которого Великобритания выходит из ЕС, но все еще следует его правилам, после 2020 года.

Ранее Джонсон утверждал, что завершение переходного периода позволит Великобритании "двигаться дальше".

Лидер лейбористов Джереми Корбин говорил своим депутатам голосовать против данного законопроекта, заявляя, что существует "лучший и более справедливый способ" покинуть ЕС.

Несмотря на это, трудностей с принятием законопроекта не возникло, так как консерваторы получили в парламенте 80-местное большинство на всеобщих выборах на прошлой неделе.

Депутаты также поддержали график дальнейших дебатов по законопроекту в течение трех дней, когда парламент вернется после рождественских каникул – 7,8 и 9 января.

В правительстве уверены, что документ будет принят в срок до 31 января.

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