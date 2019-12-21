Попался с поличным. В США полицейскую собаку поймали на краже рождественских игрушек
Cобака полицейского департамента Франклина (штат Массачусетс, США) – Бен Франклин была поймана, когда она воровала игрушки, зарезервированные департаментом для благотворительной организации, базирующейся во Франклине.
Об этом сообщает USA Today.
Офицер Эрик Кассон снял, как Бен Франклин нес куклу в детской переноске во рту
"Мы извлекли чрезвычайно ценный урок сегодня. Если у вас есть полный класс игрушек, готовых к отправке в Фонд Санта-Клауса, вы должны…
1. Закрыть дверь в класс, или
2. Держать игрушки повыше.
В противном случае золотистый ретривер будет медленно собирать их в течение дня и тащить в свое логово", – заявил позднее департамент на своей странице в Facebook.
Департамент собрал десятки подарочных пакетов для местных семей. В результате получилось более 100 игрушек. Это пятый ежегодный сбор игрушек, который проводит полиция.
В рамках акции поддержки семьи получают рождественские подарки в последние предпраздничные выходные.
"Я думаю, что офицер Джейми Муччиароне, управляющий Бена, понял, что происходит после того, как под его столом появились две игрушки, с которыми Бен любит спать", – сказал сержант Брайан Джонсон.
Как ранее сообщал Фокус:
- Семейная пара из Пенсильвании была обвинена в краже чужого имущества, после того как потратила крупную сумму, которая была перечислена на их банковский счет по ошибке.
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