Массовое ДТП в США: столкнулись 69 автомобилей, 51 человек пострадал

Из-за гололедицы и тумана в американском штате Вирджиния на трассе столкнулось 69 автомобилей.

Об этом сообщает AP.

Машины, следовавшие цепочкой, по очереди врезались друг в друга на узком мосту. Пострадал 51 человек.

Катастрофа произошла незадолго около 8 утра на шоссе 64 в западном округе Йорк в округе Уильямсбург, сказала Мишель Анайя, сержант полиции штата. О жертвах не сообщалось, но экипажам потребовалось несколько часов, чтобы расчистить проезжую часть и заново открыть все полосы движения.

По ее словам, власти пока не знают причину аварии, но туман и ледяная обстановка на дорогах были одним из факторов, способствующими аварии.

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Очевидец Иван Леви рассказал, что он и его жена направлялись в Уильямсбург, где они работают, на отдельных транспортных средствах во время крушения. По его словам, начал тормозить свой грузовик и включил аварийные огни, когда увидел густой туман.

"Следующее, что я вижу, что машины просто начинают врезаться друг в друга", – сказал он.

Леви смог вовремя остановиться, но затем ему позвонили и сказали, что его жена попала аварию.

"Это было так страшно", – сказала Алена Леви, которая проходила обследование в больнице, но не получила серьезных травм.

Иван Леви рассказывал, что он проезжал мимо машин, чтобы найти свою жену и помочь ей. Они вернулись к его грузовику, и он схватил аптечку и начал проверять других пострадавших, потому что первые спасатели еще не прибыли.

По словам начальника пожарной охраны округа Йорк Стивена Копчинского, среди пострадавших двое в критическом состоянии, а 11 с серьезными травмами, но не опасными для жизни.

Расследование причин аварии продолжаются.

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