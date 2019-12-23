"Святая Мари Йованович", коррупционер Сорос и его дети. Что Джулиани узнал в Украине
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани поделился результатами своей поездки в Украину, во время которой пытался пролить свет на вопрос импичмента. Об этом сообщает Daily Mail.
Джулиани дал интервью основателю консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирку. Адвокат Трампа поведал новую теорию заговора, в которой посольство США в Украине, во главе с Мари Йованович, "подавило" попытки Киева расследовать исчезновение американской помощи, так как деньги ушли неправительственной организации Джорджа Сороса.
В интервью Джулиани также подчеркнул, что новыми выводами он уже поделился с президентом.
"Я уведомил об этом президента", – рассказал Джулиани в 30-минутном интервью.
Так, по словам адвоката, он обнаружил, что еще в 2017 году организация, которую Джулиани назвал "украинским счетным органом" провела исследование и обнаружила пропажу иностранной помощи в размере 5,3 млрд долларов. Украинское ведомство попыталось провести расследование.
Но Джулиани утверждает, что США, при администрации Обамы, попытались "замять" расследование.
"Внезапно, сотрудники американского посольства, под контролем Марии Йованович, я называю ее Святой Мари Йованович, подошли и сказали им (украинцам, – ред.) – "нет необходимости делать это, мы согласны с такими тратами", – рассказал Джулиани.
Далее адвокат Трампа попытался объяснить, почему посольство "замяло" расследование в Украине, связанное с коррупцией в правительстве. По его мнению, деньги направлялись в неправительственные организации, которыми руководил миллиардер Джордж Сорос и его дети.
В США Сорос часто фигурирует в теориях заговора. Он пожертвовал миллиарды своему благотворительному фонду, а также является крупнейшим спонсором Демократической партии и оппонентом для консерваторов.
Джулиани не предоставил никаких доказательств своим догадкам по поводу Сороса, но выдвинул еще одну теорию о том, что бизнесмен-миллиардер мог финансировать украинские усилия по вмешательству в выборы США 2016 года.
Благотворительный фонд Сороса действительно работает в Украине, но в организации заявляют, что работают во всех странах бывшего СССР, чтобы помочь им укрепить демократию.
Адвокат Трампа также подчеркнул, что за коррупцией в Украине стоит Сорос, получавший американскую помощь.
"Деньги выдавались посольству, и вы знаете, кому они были вручены – не правительству, а неправительственным организациям. Кто такие НПО? Сорос и его дети", – заявил Джулиани.
Так, адвокат считает, что это была "настоящая коррупционная схема, прикрываемая нашим посольством". Джулиани также заявил, что его выводы оправдывают разговор Трампа 25 июля с президентом Владимиром Зеленским.
"Это полностью оправдывает ту первую часть его (Трампа, – ред.) разговора с Зеленским о безответственном расходовании денег. Люди в Украине, просили меня поблагодарить Трампа за то, что он был первым президентом, который бросил вызов коррупции", – добавил Джулиани.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.