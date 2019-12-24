Адвокат Трампа назвал послов США в Украине ставленниками Сороса

Американский меценат и финансист Джордж Сорос повлиял на трудоустройство четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович. Об этом пишет журнал New York.

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал данное заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в США из поездки в Украину.

Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", – заявил адвокат Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.

Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.

Также адвокат Трампа Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла США в Украине. Он обвинил Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в президентской кампании Трампа".