Адвокат Трампа назвал послов США в Украине ставленниками Сороса

Мир
Рудольф Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Мари Йованович

Американский меценат и финансист Джордж Сорос повлиял на трудоустройство четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович. Об этом пишет журнал New York.

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал данное заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в США из поездки в Украину.

Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", – заявил адвокат Трампа.

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