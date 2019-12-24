В Канаде за семь часов произошло пять землетрясений

В Западной части Канады произошло пять землетрясений за семь часов.

Об этом сообщает СВС.

Толчки начинались как незначительные землетрясения, но усиливалась к середине дня.

Эпицентр землетрясений находился в Тихом океане в 100 километрах от острова Ванкувер. Глубина эпицентра – пять километров.

Мощность толчков составила от 4,8 до 6,0.

Служба землетрясений в Канаде заявила, что не было никаких предупреждений о цунами, сообщений о повреждениях или травмах.

Как ранее сообщал Фокус:

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.