В Канаде за семь часов произошло пять землетрясений
В Западной части Канады произошло пять землетрясений за семь часов.
Об этом сообщает СВС.
Толчки начинались как незначительные землетрясения, но усиливалась к середине дня.
Эпицентр землетрясений находился в Тихом океане в 100 километрах от острова Ванкувер. Глубина эпицентра – пять километров.
Мощность толчков составила от 4,8 до 6,0.
Служба землетрясений в Канаде заявила, что не было никаких предупреждений о цунами, сообщений о повреждениях или травмах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.
- 30 ноября поисково-спасательная операция после землетрясения в Албании завершена, число погибших составляет 50 человек.