Национальное достояние. Франция сражается с аукционистами за картину, провисевшую 60 лет на кухне

Во Франции семья около 60 лет держала над кухонной плитой картину, которая оказалась шедевром эпохи Возрождения и была продана за 24 млн евро. Об этом сообщает The Guardian.

Автором картины оказался флорентийский живописец 13-го века Чимабуэ. Его произведение десятилетиями висело на кухне в доме 1960-х годов невдалеке от города Компьень, к северу от Парижа. На картину обратил внимание аукционист, приехавший оценить мебель в доме, так как его хозяева готовились к переезду. Семья всегда считала, что владеет простой иконой из России.

Подлинность картины была подтверждена инфракрасной рефлектографией. Как оказалось, она была частью более крупного диптиха 1280 года, когда Чимабуэ написал восемь сцен, посвященных Христу. Две сцены из этого диптиха находятся в Национальной галерее в Лондоне и в коллекции Фрика в Нью-Йорке.

Полотно было продано на аукционе за 24 млн евро и стало самой дорогой средневековой живописью, когда-либо проданной на аукционе. Ее приобрели частные коллекционеры из США.

Но теперь Франция заблокировала экспорт произведения искусства, классифицировав картину как "национально достояние". Покупателям было отказано в выдаче экспортного сертификата. Такой шаг дает французскому государству 30 месяцев, чтобы найти деньги для перекупки полотна.

В Министерстве культуры Франции заявили, что будут работать над приобретением картины, чтобы она могла присоединиться к более крупной работе Чимабуэ, которая хранится в парижском Лувре.

Чимабуэ, также известный как Ченни ди Пепо, был одним из первых художников эпохи раннего итальянского Ренессанса. Его авторство было подтверждено только на 11 картинах, написанных по дереву, но ни одно из них не было подписано автором.

Как ранее сообщал Фокус: