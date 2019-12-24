Названы виды животных, исчезнувшие за последние 10 лет
За последние десять лет в мире полностью вымерли четыре вида диких животных. Представители еще четырех видов полностью исчезли из дикой природы. Об этом сообщил Bloomberg в Twitter.
Полностью исчезли:
Лесной сцинк c острова Рождества – разновидность ящерицы. Последний известный представитель этого вида умер в 2014 году.
Charco Palma pupfish – мелкая рыбка, которая жила в Мексике.
Пипистрелла с острова Рождества – разновидность летучей мыши. Последний раз представителя этого вида видели в 2009 году.
Абингдонская слоновая черепаха. Жила на острове Пинта (Галапагосские острова), поэтому имеет еще одно название – гигантская черепаха острова Пинта. Последний представитель умер в 2012 году.
Животные, вымершие в дикой природе:
Геккон с острова Рождества, или геккон Листера.
Саблерогая антилопа, или сахарский орикс. Ранее они населяли степи и пустыни Северной Африки, однако их количество резко сократилось из-за охоты. Последнего дикого орикса видели в конце XX века.
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