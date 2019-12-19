Животных выпустили на волю, чтобы они подыскали себе более подходящее место для зимовки

В центре Львова в одном из многоэтажных жилых домов хозяева на своем балконе обнаружили около 1700 летучих мышей, которые решили именно здесь переждать холодное время. Об этом сообщил городской портал "032".

Отловом и перемещением мышей в более подходящее место занимался Андрей-Тарас Башня, старший научный сотрудник Национальной академии наук Украины. Он давно занимается летучими мышами, изучает их и часто откликается на просьбы львовян выловить этих животных, если они решают поселиться у кого на чердаке или на балконе.

По словам Башты, 1700 мышей – это рекорд как минимум для Украины. В Европе в подобных случаях максимальное количество животных было около тысячи.

Поскольку во Львове еще достаточно тепло, то летучих мышей выпустили искать себе новое место для зимовки. Есть надежда, что на этот раз они разделятся на более мелкие группы, а не искать укрытия единым семейством.

Напомним, в начале ноября в Киеве на улице Верховинной обнаружили, что на одном из балконов устроилась на зимовку колония из 120 летучих мышей.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе в аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у ливанца 1600 живых щеглов. После вмешательства зоозащитников, из выпустили на свободу.