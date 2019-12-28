Подрядчик потерял планы здания секретной британской службы MI6

В Великобритании строительный подрядчик потерял планы этажей здания, в котором находится центральная штаб-квартира Секретной разведывательной службы MI6. Об этом сообщает ВВС.

Компания Balfour Beatty занималась ремонтом здания и ей были предоставлены документы, которые содержали конфиденциальную информацию о планировке, включая точки выхода и входа. Планы пропали несколько недель назад, но официально их пропажа была подтверждена лишь сейчас.

На данный момент компания больше не работает над проектом. В Министерстве иностранных дел Великобритании отказались комментировать вопросы разведки.

По данным СМИ, утерянные планы не были секретными или разведывательными документами, но содержали важные детали.

Также сообщается, что часть документов все же была найдена внутри штаб-квартиры, остальные так и не удалось отыскать.

Предполагается, что инцидент стал результатом небрежности, а не враждебной деятельности.

Balfour Beatty в основном работает на территории Великобритании, США и Гонконге и насчитывает около 26 тыс. сотрудников по всему миру.

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