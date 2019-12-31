В Лондоне вандал порезал картину Пабло Пикассо за 26 миллионов долларов

Шакил Масси, 20-летний житель Лондона, порезал картину Пабло Пикассо стоимостью 20 млн фунтов (около 26 млн долларов) в Современной галерее Тейт в столице Великобритании, передает BBC.

Отмечается, что вандал повредил картину 1944 года под названием "Бюст женщины", на которой художник изобразил свою возлюбленную Дору Маар. Инцидент произошел в субботу, 28 декабря, но известно о нем стало лишь сегодня.

31 декабря в суде против Масси были выдвинуты обвинения в нанесении ущерба произведению искусства. Сам молодой человек, мотивы которого остаются неизвестными, отверг выдвинутые обвинения.

Суд отказался выпускать злоумышленника под залог. Он будет дожидаться следующего судебного заседания в тюрьме.

Картину убрали из экспозиции, масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

55-летний Пабло Пикассо познакомился с 29-летней французской художницей и фотографом Дорой Маар в 1936 году в парижском кафе. Дора на 9 лет стала его подругой, моделью и музой. За время отношений Пикассо создал множество ее портретов, в частности ныне поврежденный.

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