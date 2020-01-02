Джулиани говорит, что попробует "повернуть" дело импичмента против демократов

Адвокат президента США Рудольф Джулиани готов давать показания в Сенате по делу импичмента Трампа.

Об этом он заявил в комментарии американскому телеканалу ABC.

Джулиани также добавил, что попробует сделать больше, чем просто дать показания – он попытается повернуть дело против демократов.

"Буду свидетельствовать, буду читать лекции, буду подводить итоги. А еще попробую перевернуть дело. Люблю расследовать дела", – говорит адвокат президента США.

Отвечая на вопрос, что конкретно может произойти с делом, Джулиани намекнул, что попробует "слить" дело о "незаконном перевороте" (так у Трампа называют дело импичмента) и сделать из него дело о "вымогательстве".

Дело будет направлено против демократов, которые якобы причастны к коррупции в Украине.

"Правда, не знаю, хватит ли у них смелости дать мне дело, но если мне дадут дело, я буду расследовать его как вымогательство", – добавил он.

В начале декабря Джулиани говорил, что у него есть доказательства причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции в Украине, и скоро они будут обнародованы.

Как ранее сообщал Фокус:

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в декабре ездил в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами с целью создания документального сериала для разоблачения дела об импичменте.