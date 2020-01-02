Пистолеты вместо фейерверков: в Техасе во время праздничной пальбы застрелили женщину

В США в канун Нового года была случайно застрелена женщина, в результате праздничной стрельбы по соседству. Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел в штате Техас, где перед самым Новым годом была убита 61-летняя медсестра. Женщина получила огнестрельное ранение в шею, когда с семьей запускала новогодний фейерверк невдалеке от Хьюстона.

Полиция считает, что погибшая Филиппа Эшфорд была случайно застрелена во время так называемой "праздничной стрельбы", которую могли открыть по соседству.

Эшфорд проработала 12 лет в клинике Меннингер, которая занимается лечением наркомании рядом с Хьюстоном.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес сообщил, что расследование новогоднего инцидента все еще ведется.

Как ранее сообщал Фокус: