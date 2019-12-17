Под Киевом конфликт из-за грязного грузовика закончился стрельбой

В Чабанах коммунальщики и строители устроили драку

В Чабанах (Киевская область) уличный конфликт между сотрудниками коммунального хозяйства и строителями закончился рукопашной со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что местные коммунальщики решили не пускать на дорогу автомобили с грязными колесами, так как те загрязняли асфальтное покрытие. Они также предупредили строителей, что, прежде чем выезжать на дорогу, водителям грузовиков нужно смывать грязь с шин.

Один из коммунальщиков преградил легковой машиной дорогу водителю грузовика, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами. Водитель-строитель начал возмущаться, и между ними возникла ссора.

После чего водитель грузовика взял травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на помощь коммунальщику подъехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибы тела. Еще два работника коммунального хозяйства – травматические ранения ноги и живота.

На место происшествия приехала группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.

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