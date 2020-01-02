Гребенщиков презентовал новую саркастическую песню с намеком на Путина

Мир
Аббревиатура нового трека совпадает с инициалами президента РФ

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал новую саркастическую  песню под названием "Пошёл Вон Вавилон", трек которой появился на официальном YouTube-канале музыканта.

Слова песни можно расценивать как критику милитаризма, однако пользователи сети сразу увидели в них политический подтекст. Аббревиатура названия композиции, ВВП, совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.

"У нас материнская плата, церемониальная дата, чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата. И мы будем ходить строем, всех остальных уроем, и всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем",  – звучат слова песни.

В ролике к треку Борис Гребенщиков играет на клавишном инструменте, одетый в темную толстовку с небольшим знаком черепа с костями на капюшоне. Образ певец дополнил круглыми солнцезащитными очками.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 3 сентября 2019 года легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков выступил в центре Винницы. Концерт состоялся под Башней на площади Европейской и длился около 40 минут.