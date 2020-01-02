Турция решила вмешаться в гражданскую войну в Ливии

Турецкий парламент проголосовал за отправку войск в Ливию, с целью поддержки Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сараджем, сообщает издание АА.

За такое решение проголосовали 325 депутатов из числа правящей "Партии справедливости и развития" (AK) и ультраправой "Партии националистического движения" (MHP). Оппозиционные силы дали 184 голоса "против".

"Если продвижение так называемой "Ливийской национальной армии" не будет остановлено и если столкновения перейдут в полномасштабную гражданскую войну, интересы Турции, как в бассейне Средиземного моря, так и на севере Африки серьезно пострадают", – говорится в принятом постановлении.

Напомним, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который был сподвижником убитого в 2011 году правителя Ливии Муамара Каддафи. Хафтара, в свою очередь, поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Он уже взял под свой контроль значительную часть территории страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

После свержения режима Каддафи в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и привела к фактическому двоевластию в стране.

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