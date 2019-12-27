Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи

Международно признанное правительство Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что его страна отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце.

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

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