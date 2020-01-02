Военный транспортник "Антонов" разбился в Судане

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет. Инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщило Reuters.

Тип воздушного судна агентство не называет. Но по данным телеканала Al-Arabiya, речь идет о военном транспортнике украинского производства "Антонов", предположительно, Ан-12.

О причинах катастрофы пока данных нет, также неизвестно точное количество находившихся на борту. Авиабаза, откуда взлетал самолет, находится в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, где в последние дни происходили ожесточенные столкновения между этническими группами.

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