Россия прекратила подачу нефти в Беларусь

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Об этом передает ТАСС со ссылкой на "Белнефтехим".

Отмечается, что два нефтеперерабатывающих завода в Беларуси продолжают работу, но их загрузка снижена до минимума.

"Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня", – отметили в концерне.

Там также рассказали, что Минск занимается проработкой контрактов на поставку нефти в январе, в том числе не из России.

"Концерн занят проработкой контрактов на поставку нефти в январе не только из России, но и из других источников", – сказали в "Белнефтехиме".

Нынешние запасы нефти, по словам собеседников "Интерфакса", позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

31 декабря 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам нескольких телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта. Вместе с тем белорусский президент отдал распоряжение начать в январе импорт нефти от альтернативных, нероссийских, поставщиков.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство. По его словам, об этом договорились лидеры двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В декабре Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства.