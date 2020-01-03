Трамп поджег фитиль войны? Чем обернется для США и мира ликвидация иранского генерала Сулеймани

Кем был генерал Сулеймани

Уничтоженного США генерала и главу спецподразделения Силы "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани называли второй самой влиятельной фигурой в стране после верховного лидера аятоллы Хаменеи.

Сулеймани занимался внешней политикой страны на Ближнем Востоке, когда речь шла о вопросах войны или мира. Он считался архитектором войны президента Сирии Башара Асада против мятежников, укрепления проиранских военизированных формирований в Ираке, а также борьбы против группировки "Исламское государство" и других.

Публичной личностью Сулеймани стал относительно недавно, проведя годы в тени и руководя тайными операциями. В последнее время о генерале снимали документальные фильмы и даже посвящали поп-песни.

На улицах в Иране вывешивали потреты Сулеймани

Еще в 2013 году экс-офицер ЦРУ Джон Магуайр говорил, что Сулеймани был "самым влиятельным оперативником на Ближнем Востоке".

Согласно разведданным, Сулеймани родился в бедной семье и не получил почти никакого образования. Но он вступил в элитный Корпус стражей исламской революции, где сделал себе блестящую карьеру. Во время своей службы в корпусе Сулеймани сблизился с верховным лидером Ирана.

В 1998 году Сулеймани стал командующим Силами "Кудса", расширяя влияние Ирана на Ближнем Востоке. Он проводил тайные операции, поставляя оружие союзникам и развивая сети ополченцев, лояльных к Ирану.

Верховный лидер аятолла Хаменеи и генарал Сулеймани

За свою карьеру Сулеймани, предположительно, помогал шиитским и курдским группам в Ираке сражаться против диктатора Саддама Хусейна и другим группировкам в регионе, в том числе шиитской "Хезболла" в Ливане, а также исламистской организации "ХАМАС" на палестинских территориях.

В 2003 году, когда США вторглись в Ирак, Сулеймани начал направлять боевиков для нападения на американские войска и базы.

Генералу также приписывают авторство стратегии для Башара Асада по реагированию на вооруженное восстание против него, которое началось в 2011 году. Так, помощь Ирана и российская авиация повернула ситуацию в пользу правительства Сирии, которое взяло под контроль ключевые города и поселки.

В 2019 году Силы "Кудс" были признаны США иностранной террористической организацией. В Белом доме заявили, что подразделение финансировало, обучало и предоставляло оружие террористам на Ближнем Востоке, включая группировку "Хезболла" и палестинскую "Исламский джихад", базирующуюся в Газе.

В Пентагоне заявляли, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе".

Удар на рассвете

Генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетного воздушного удара. Генерал и представители поддерживаемых Ираном ополченцев покидали аэропорт в Багдаде на двух автомобилях, когда по ним нанесли удар американские беспилотники.

1. Касем Сулеймани прилетел в международный аэропорт Багдада из Сирии. 2. Он был встречен представителями Сил народной мобилизации и выехал из аэропорта. 3. В кортеж Сулеймани попали американские ракеты, глава Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис также погиб.

По предварительным данным, Сулеймани только прилетел из Ливана или Сирии. Несколько снарядов попали в автомобили и по меньшей мере, погибли около 5 человек.

Место удара ракет

Корпус стражей исламской революции заявил, что в результате удара также погиб командующий Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Один из взорванных автомобилей

"По распоряжению президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить американский персонал за рубежом, уничтожив Касема Сулеймани", – сообщили в Пентагоне.

Взорванный автомобиль

Атака беспилотников произошла через несколько дней после того, как иракские шииты напали на посольство США в Багдаде. По данным Пентагона, именно Сулеймани согласовал нападение на посольство. Атака на посольство произошла после американского авиаудара 29 декабря по базам ополченцев шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке, которых поддерживает Иран. 31 декабря сторонники группировки ворвались на территорию посольства и подожгли здание охраны. Пехотинцы США применили слезоточивый газ, а иракским силовикам удалось оттеснить толпу за ограду посольства. В результате атаки никто из сотрудников посольства не пострадал, но Вашингтон уже объявил о планах усилить свой военный контингент в стране.

Что дальше

Ликвидация Касема Сулеймани отличалась от операций, которые проводились США против главы "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади или главы "Аль-Каиды" Усама бен Ладена.

"Америка только что убила, без ведома Конгресса, второго по влиятельности человека в Иране, сознательно развязав потенциальную войну в регионе", – написал сенатор-демократ Крис Мерфи.

Дело в том, что Сулеймани был слишком влиятельной фигурой на Ближнем Востоке, и его смерть не останется без ответа от Тегерана, считают эксперты. В подтверждение этому, высший руководитель Ирана Али Хаменеи уже заявил, что "жестокая месть ждет преступников", причастных к убийству Сулеймани. Глава страны сообщил об этом в своем послании к народу.

Помимо Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Иран имеет мощных союзников в регионе – Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Вероятно, им будет поручено совершать нападения на американские объекты и на союзников США. Американские дипломаты уже посоветовали гражданам США покитнуть Ирак.

А кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сказал, что "Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку". Политик также потребовал от президента объяснить американскому народу "стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами".

В России предположили, что ликвидация генерала приведет к столкновениям американских войск с шиитскими боевиками в Ираке. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это "наихудшим сценарием развития событий". А премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убийство Сулеймани подожгло фитиль войны. В правительстве Германии в свою очередь сообщили, что действия США были всего лишь реакцией на ряд военных провокаций, за которые отвечает Иран.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США "чрезвычайно опасной и глупой эскалацией", также он добавил, что Вашингтон "несет ответственность за все последствия".

Какими именно будут эти последствия, пока неизвестно. Одной из возможных целей может стать малочисленное военное присутствие США в Сирии, которое частично находится всего в нескольких километрах от Народных мобилизационных подразделений Ирака.

По словам эксперта из ближневосточного Института Чарльза Листера, "присутствие США в Сирии сейчас выглядит очень уязвимым, поскольку оно сократилось в размерах и ослаблено с точки зрения доверия партнеров".

"Союзники США в Персидском заливе, в частности Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, могут стать жертвами иранских ответных мер, как и военная база США Аль-Удейд в Катаре", – говорит Листер.

Политический директор аналитического центра Defense Priorities в Вашингтоне Бен Фридман считает, что Иран вряд ли начнет войну с США, но пойдет на ряд провокационных действий против американских военных. Также эксперт согласен с тем, что контингент США в Сирии, численностью 500 человек, оказался в довольно уязвимом положении.

Листер же добавляет, что смерть Сулеймани является серьезной потерей для региональной политики Ирана и его "мученическая смерть" может ужесточить ответную реакцию Тегерана. Эксперты считают, что смерть генерала скорее всего, станет началом войны, осталось лишь выяснить где, в каком виде и когда.

Источники: Washington Post, BBC, CNN, New York Times, Al Jazeera.