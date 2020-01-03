МИД РФ: Действия США в Иране "чреваты тяжелыми последствиями"

В МИД РФ прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, действия США в Иране "чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности".

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", – говорится в сообщении.

МИД РФ считает, что подобные акции не способствуют нахождению решения сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, "а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.