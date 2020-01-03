Суд в Великобритании приравнял этическое веганство к религиозному убеждению

Суд в Норвиче (Великобритания) впервые определил, что этическое веганство – это философское убеждение, сродни религиозному, и поэтому оно должно быть защищено законом. Об этом сообщила ВВС.

Данное промежуточное решение принято судом по иску сотрудника одной из организаций Джорди Касамитжана, который, по его словам, был уволен из-за своего этического веганства. Работодатель же утверждает, что он был уволен за грубые проступки.

Рассмотрение этого дела будет продолжено, но суд уже постановил, что этические веганы должны иметь право на такую же правовую защиту на рабочих местах в Великобритании, как и те, кто придерживается религиозных убеждений.

Судья постановил, что этическое веганство квалифицируется как философское убеждение в соответствии с Законом о равенстве 2010 года – оно достойно уважения в демократическом обществе, не противоречит человеческому достоинству и основным правам других.

И хотя это решение суда не является обязательным юридическим прецедентом, оно будет иметь важные и далеко идущие последствия, отмечает ВВС. Работодатели должны будут уважать этическое веганство и следить за тем, чтобы не допускалась дискриминация в отношении веганов.

В связи с этим возникает, например, вопрос: может ли кассир-веган в супермаркете отказаться брать в руки мясные продукты? Таких вопросов может быть еще много, подчеркивает ВВС.

Напомним, что веганы – это люди, которые отказываются от потребления всех видов мяса, молока (не считая грудного молока при вскармливании младенцев), яиц, меда, а также других веществ и добавок, произведенных с использованием животных. Этические веганы также не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения (кожи, шерсти, шелка и др.), а также отказываются от бытовой химии и косметики, протестированной на животных. Они выступают против цирков с животными, зоопарков, дельфинариев.

Что же касается самого автора иска в Норвиче, то он предпочитает ходить по городу, а не садиться в автобус, чтобы избежать случайных столкновений с насекомыми или птицами.

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