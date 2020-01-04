Тейлор: В 2020 году Украина получит от США различные системы вооружения

Бывший временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор рассказал, что в 2020 году Украина получит от Соединенных Штатов различные системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского дипломата "ТСН".

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", – рассказал Тэйлор.

Дипломат отметил, что речь идет именно о вооружении, которое Украина получит в 2020 году.

"Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", – добавил дипломат.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Киев и Оттава завершают подготовку документов для отправки первой партии канадских снайперских винтовок в Украину.