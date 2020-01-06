Дочь убитого Сулеймани обратилась к Трампу: Вы – не ровня моему отцу

Дочь убитого иранского генерала Касима Сулеймани обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Об этом сообщает CNN.

В своем обращении Зайнаб Касем Сулеймани сказала президенту США, что "его преступление никогда не уничтожит память моего отца", а также добавила, что "дьявольский план президента США разделить народы Ирана и Ирака провалился".

"Смерть моего отца укрепила историческое единство двух народов и их обоюдную ненависть к Соединенным Штатам", – добавила она.

Зайнаб Касем Сулеймани назвала также Трампа "символом глупости и игрушкой в руках международных сионистов".

"Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулись с ним лицом к лицу", – сказала Зайнаб Касем Сулеймани.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.