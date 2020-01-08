Первая реакция рынков на иранские ракеты: подорожали нефть и золото

Первая реакция рынков на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке ожидаемо была довольно нервной. Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость золота впервые с 2013 года превысила уровень $1600 за тройскую унцию. По данным агентства Bloomberg, на спот-рынке цена драгоценного металла взлетела на 2,4% и достигла отметки $1611.

Котировки ближайших срочных контрактов на поставку нефти Brent достигали отметки $71,75 за баррель, на 5% выше закрытия предыдущего дня.

Ведущие азиатские индексы в начале торгов заметно упали.Так японский индекс Nikkei 225 потерял 2,6%, гонконгский Hang Seng – 1,6%.

Но поскольку сообщений об эскалации конфликта не поступало, то через два-три часа после начала торгов, напряженность на площадках снизилась. Однако котировки сырьевых товаров остаются выше закрытия предыдущего дня на 1-1,5%.

Ведущие азиатские индексы снизились на 1,1-1,6%, котировки фьючерса Brent составляли около $69 за баррель, а стоимость золота – до $1594 за унцию, что на 1,2% выше закрытия предыдущего дня.

Динамика цен за золото и нефть



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