Первая реакция рынков на иранские ракеты: подорожали нефть и золото
Первая реакция рынков на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке ожидаемо была довольно нервной. Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Об этом сообщает Bloomberg.
Стоимость золота впервые с 2013 года превысила уровень $1600 за тройскую унцию. По данным агентства Bloomberg, на спот-рынке цена драгоценного металла взлетела на 2,4% и достигла отметки $1611.
Котировки ближайших срочных контрактов на поставку нефти Brent достигали отметки $71,75 за баррель, на 5% выше закрытия предыдущего дня.
Ведущие азиатские индексы в начале торгов заметно упали.Так японский индекс Nikkei 225 потерял 2,6%, гонконгский Hang Seng – 1,6%.
Но поскольку сообщений об эскалации конфликта не поступало, то через два-три часа после начала торгов, напряженность на площадках снизилась. Однако котировки сырьевых товаров остаются выше закрытия предыдущего дня на 1-1,5%.
Ведущие азиатские индексы снизились на 1,1-1,6%, котировки фьючерса Brent составляли около $69 за баррель, а стоимость золота – до $1594 за унцию, что на 1,2% выше закрытия предыдущего дня.
Динамика цен за золото и нефть
Как ранее сообщал Фокус:
- Минувшей ночью Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде. По предварительной информации, жертв среди американцев нет.
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.